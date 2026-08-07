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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции SpaceX выросли на 6% после завершения периода локапа

Акции SpaceX выросли на 6% после завершения периода локапа

Котировки SpaceX выросли на 6% после завершения периода локапа. За счет снятия ограничений на продажу для инсайдеров, которые действовали после IPO компании Илона Маска, количество доступных для торговли бумаг увеличилось более чем вдвое .

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