Президент обещал разобраться! А знаете, что? - Я возмущена! Нет, я возмущена не действиями Президента.
Золотые яйца: Что нужно сделать для стабилизации цен на продукты.
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Мафия бессмертна.
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15 час.
Александр
Что нужно сделать? Отправить с десяток ЭФФЕКТивНЫХ менеджеров на ЛУНУ, в один конец.
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5 час.
Сергей Алексеев
Нужно простроить полностью государственные цепочки от производителей до потребителей по всем продуктам первой необходимости и пусть коммерсанты попробуют с ними конкурировать.
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1 час.
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