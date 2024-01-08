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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 082 подписчика

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  • Сергей Алексеев
    Нужно простроить полностью государственные цепочки от производителей до потребителей по всем продуктам первой необход...Золотые яйца: Что...
  • patentlil
    он юрист по специализации Трудовое правоОчередная многохо...
  • Александр
    Что нужно сделать? Отправить с десяток  ЭФФЕКТивНЫХ менеджеров на ЛУНУ, в один конец.Золотые яйца: Что...

Золотые яйца: Что нужно сделать для стабилизации цен на продукты.

Золотые яйца: Что нужно сделать для стабилизации цен на продукты.

Президент обещал разобраться! А знаете, что? - Я возмущена! Нет, я возмущена не действиями Президента.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Мафия бессмертна.
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15 час.
Александр
Что нужно сделать? Отправить с десяток  ЭФФЕКТивНЫХ менеджеров на ЛУНУ, в один конец.
Ответить
5 час.
Сергей Алексеев
Нужно простроить полностью государственные цепочки от производителей до потребителей по всем продуктам первой необходимости и пусть коммерсанты попробуют с ними конкурировать.
Ответить
1 час.

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