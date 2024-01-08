Золотые яйца: Что нужно сделать для стабилизации цен на продукты.

Что нужно сделать? Отправить с десяток ЭФФЕКТивНЫХ менеджеров на ЛУНУ, в один конец.

Сергей Алексеев

Нужно простроить полностью государственные цепочки от производителей до потребителей по всем продуктам первой необходимости и пусть коммерсанты попробуют с ними конкурировать.