Женщину на Алтае оштрафовали за оскорбление бывшего мужа в WhatsApp

Суд в Барнауле признал местную жительницу виновной по административному делу об оскорблении. На женщину пожаловался ее бывший муж и приложил скриншоты их переписки в мессенджере, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
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