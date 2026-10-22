«Этих дней не смолкнет слава…»: в Твери пройдёт программа к 85‑летию Калининского фронта. 26 октября в 17:00 в конференц‑зале Центральной городской библиотеки имени А.
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