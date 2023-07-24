Михаил Мишустин прилетел во Владивосток

Наталья Иванова

Трутнев работяга настоящий. Хорошо можно пропиариться на его фоне. Пусть Мишустин сфоткается с Решетниковым бывшим губернатором Пермского края, а ныне картонные министр в правительстве России. Этот гусь жил и кормился со всей своей семейкой и друганами за чужой счёт в Перми. А сейчас когда все его делишки вытащили и возбудили уголовное дело по поводу хищения 67 ми милиллионов рублей, основного свидетеля Найданову вывезли из России. Молодец буранино Решетников - выдвиженец и назначенец Путина. Будучи губернатором Пермского края не делал НИЧЕГО - только заседал и ... выседел себе место в правительстве России. Это и есть "наше" правительство.