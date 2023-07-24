Аргументы и Факты

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Михаил Мишустин прилетел во Владивосток

Михаил Мишустин прилетел во Владивосток

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл во Владивосток, откуда стартует его пятидневная поездка по регионам Дальнего Востока и Сибири.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Трутнев работяга настоящий. Хорошо можно пропиариться на его фоне. Пусть Мишустин сфоткается с Решетниковым бывшим губернатором Пермского края, а ныне картонные министр в правительстве России. Этот гусь жил  и кормился со всей своей семейкой и друганами за чужой счёт в Перми. А сейчас когда все его делишки вытащили и возбудили уголовное дело по поводу хищения 67 ми милиллионов рублей, основного свидетеля Найданову вывезли из России. Молодец буранино Решетников - выдвиженец и назначенец Путина. Будучи губернатором Пермского края не делал НИЧЕГО - только заседал и ... выседел себе место в правительстве России. Это и есть &quot;наше&quot; правительство.
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16 час.
лл
лина любимцева
Да, Трутнев  мужик правильный. Молодец!!
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15 час.

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