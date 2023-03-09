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Нижневартовский стрелок сдался полиции

Нижневартовский стрелок сдался полиции

44-летний чиновник Нижневартовска Владимир Широков, который сегодня утром закрылся в квартире с маленьким сыном и начал вести стрельбу в воздух из окна, сдался полиции.

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