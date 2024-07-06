В Петербурге в субботу будет ветрено и дождливо

Погоду в городе сформирует тыловая часть уходящего циклона В субботу, 6 июля, по информации синоптика Михаила Леуса, в Северной столице будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
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