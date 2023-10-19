«Сколько стоит ваш бардак?» Толковый текст о том, как можно заработать ₽ 200 тыс. на продаже б/у вещей

Многие вещи рано или поздно становятся ненужными, особенно, если в семье есть ребенок. Одежда, из которой вырос малыш, или тостер, подаренный на какой-то праздник и ни разу не использованный, занимают место и не приносят никакой радости.
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