Арабо-исламский саммит в Эр-Рияде – невнятный ответ «христианскому сионисту» Дональду Трампу

Юрий Ильинов

Военный аналитик Владислав Шурыгин сделал подробный расклад по ситуации в Сирии Происходящее в Сирии в последние дни стало одной из самых резонансных и горячих тем информационной повестки, в том числе в России. Всему виной масштабное и внезапное крушение системы обороны сирийских правительственных войск и молниеносное продвижение протурецких боевиков по территории САР. В связи с большим количеством комментариев в Сети по данному поводу, российский военный эксперт и аналитик Владислав Шурыгин дал свой расклад по ситуации на сирийской земле для взволнованной общественности. Он сообщил, что сейчас в информационном пространстве блуждает множество самых разных версий, от апокалипсических «все пропало, гипс снимают Асад уезжает», до бодрых в стиле «все будет хорошо прекрасная маркиза». Поэтому он решил поведать свое видение сложившейся обстановки. По его мнению, случилось то, что должно было произойти. На наших глазах произошла реализация «сирийского Минска», т. е. похожих договоренностей, которые существовали по Донбассу. Судьба Сирии ждала ЛНР и ДНР, только вместо джихадистов в атаку бы пошли украинские военные. Недобитые бармалеи были прижаты к Турции и практически уничтожены. Но дальше начались при посредничестве Турции переговоры, им были сохранены несколько провинций, в которых боевики якобы сложили оружие, ИГИЛ* выгнали и занялись так сказать миротворчеством. При этом под контролем Асада эти провинции не находились, а находились под контролем Турции и соответственно, за эти годы там подросло новое поколение, выпестованное, этих самых бармалеев. Они, конечно, отрекаются от ИГИЛ*, говорят, что они не ИГИЛ*, но по факту это те же самые наследники... – разъяснил он. При этом в самой Сирии все это время процессы шли по наклонной, т. е. было негативное развитие, так как война не закончилась и это очень влияло на все процессы. На территории САР имеется проамериканское курдское непризнанное «государство», оккупированные США земли под базы и нефтегазовые месторождения. Правительству САР просто деньги брать было негде, бюджет пополнялся за счет помощи Ирана и мизерной торговли. Никаких международных программ восстановления Сирии не было и нет. Таким образом, все это время страна находилась в руинах. Последние 2,5 года по понятным причинам России также было не до Сирии. Ирану также последний год было не до Сирии. Именно так сложилась уникальная ситуация, которая наблюдается сейчас. Это хорошо продуманный и организованный удар, и закономерный результат. https://vk.com/video16580414_456239719 *– террористическая организация, запрещенная в России.