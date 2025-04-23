Двое военных РФ отбили накат группы ВСУ из 10 человек в Сухой Балке

Двое российских военных отбили накат группы солдат ВСУ из 10 человек в населенном пункте Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР), заявил агентству ТАСС заместитель командира штурмового отряда Южной группировки войск с позывным Беркут.
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