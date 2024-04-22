Нутрициолог Уваровская: томатный сок полезнее свежих плодов

Польза томатов при термической обработке только растет. Таким образом томатный сок становится намного полезнее свежих плодов, сообщила эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская в беседе с РИАМО.
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