Британское издание: Европейцы хотят разместить своих военных в крупных городах Украины, включая Кривой Рог и Полтаву Европейские лидеры все-таки готовы выставить определённое количество военных для отправки в качестве так называемых миротворцев на Украину.
Комментарии
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федор
Вы можете только разместить мелкобритовских вояк на городских кладбищах этих городов. Мрази мы вас ждём не дождемся , как только вы сунитесь вы не представляете сколько добровольцев будет чтобы утилизировать вас гнид и скунсов.
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21 час.
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