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В Брянской области по делу о коррупции экс-чиновниц проходят предпринимательницы

В Брянской области по делу о коррупции экс-чиновниц проходят предпринимательницы

Фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывших временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой стали две предпринимательницы.

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