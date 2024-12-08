В Брянской области по делу о коррупции экс-чиновниц проходят предпринимательницы

Фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывших временно исполняющих обязанности замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой стали две предпринимательницы.
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