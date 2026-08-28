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Аргументы и Факты

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Дэвис предупредил о рисках антироссийской риторики европейских лидеров

Дэвис предупредил о рисках антироссийской риторики европейских лидеров

Заявления европейских политиков о «российской угрозе» могут способствовать дальнейшей эскалации и мешать урегулированию украинского конфликта, считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, сообщает KP.

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