Дэвис предупредил о рисках антироссийской риторики европейских лидеров

Заявления европейских политиков о «российской угрозе» могут способствовать дальнейшей эскалации и мешать урегулированию украинского конфликта, считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, сообщает KP.
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