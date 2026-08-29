ВС РФ нанесли удары по судостроительному предприятию в Киеве и порту «Николаев»

В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.
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