Путин наградил молодых ученых премиями в области науки и инноваций

Лауреатами премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год стали специалисты в области математического моделирования, борьбы с вредителями и поиска стратегически ценных полезных ископаемых.
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