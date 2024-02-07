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Путин наградил молодых ученых премиями в области науки и инноваций

Путин наградил молодых ученых премиями в области науки и инноваций

Лауреатами премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год стали специалисты в области математического моделирования, борьбы с вредителями и поиска стратегически ценных полезных ископаемых.

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