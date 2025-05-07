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Подмосковье выиграло 5 медалей на первенстве России по сквошу

Подмосковье выиграло 5 медалей на первенстве России по сквошу

В Апрелевке завершилось первенство России по сквошу. Соревнования собрали более 150 спортсменов из 15 регионов России, включая Московскую, Ленинградскую, Новосибирскую области, Красноярский край, Москву и Санкт-Петербург.

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