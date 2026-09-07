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Татар-информ

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Юкич прокомментировал слухи о возможном уходе из «Рубина»

Юкич прокомментировал слухи о возможном уходе из «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru Полузащитник казанского «Рубина» Александар Юкич сразу после ничьей с «Ахматом», ответил на вопросы журналистов.

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