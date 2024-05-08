На Маврикии турист из РФ подвергся нападению загадочной рыбы, она его укусила за пятку

Жена укушенного на Маврикии российского туриста, пообщалась с журналистами Telegram -канала Shot и сказала, что все случилось в пятизвездочном отеле, ее супруг босиком пошел купаться в океан, и в его пятку вцепилась зубами неизвестная рыба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии