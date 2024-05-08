РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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На Маврикии турист из РФ подвергся нападению загадочной рыбы, она его укусила за пятку

На Маврикии турист из РФ подвергся нападению загадочной рыбы, она его укусила за пятку

Жена укушенного на Маврикии российского туриста, пообщалась с журналистами Telegram -канала Shot и сказала, что все случилось в пятизвездочном отеле, ее супруг босиком пошел купаться в океан, и в его пятку вцепилась зубами неизвестная рыба.

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