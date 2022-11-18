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Этторе Мессина: «Первое правило жизни – когда все дерьмово, ты должен помочь себе сам»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина после поражения от «Жальгириса» (62:71), которое стало для команды четвертым подряд, дал совет своим подопечным Кевину Пангосу и Брэндону Дэвису.

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