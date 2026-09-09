РСТ: Турция может принять семь миллионов российских туристов по итогам года

Турция по итогам года может принять около семи миллионов российских туристов. Об этом на пресс-конференции РСТ заявил коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
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