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Сергей Суровикин нашёлся в Алжире. Его заметили на фото посольства

Сергей Суровикин нашёлся в Алжире. Его заметили на фото посольства

Генерал армии Сергей Суровикин, который ранее командовал Объединённой группировкой российских войск в Украине, впервые за долгое время появился на публикеГенерал армии Сергей Суровикин, который ранее командовал Объединённой группировкой российских войск в Украине, впервые за долгое время появился на публике.

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