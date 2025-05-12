Сергей Суровикин нашёлся в Алжире. Его заметили на фото посольства

Генерал армии Сергей Суровикин, который ранее командовал Объединённой группировкой российских войск в Украине, впервые за долгое время появился на публикеГенерал армии Сергей Суровикин, который ранее командовал Объединённой группировкой российских войск в Украине, впервые за долгое время появился на публике.