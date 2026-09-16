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ДумаТВ

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Зеленский признал, что Украина не сможет победить Россию

Зеленский признал, что Украина не сможет победить Россию

Зеленский заявил, что огромные человеческие потери не позволяют говорить о победе в конфликте. Главной «победой» он назвал прекращение войны и сохранение жизней.

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