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Царьград

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Депутата из Балашихи подозревают в получении взяток на 8 миллионов рублей

Депутата из Балашихи подозревают в получении взяток на 8 миллионов рублей

В Балашихе задержан депутат и главврач Михаил Антипов по подозрению в получении взяток на сумму около 8 миллионов рублей.

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