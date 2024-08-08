Политнавигатор Уκpaинa дοлжнa нaплeвaть нa любыe ɜaпpeты cтpaн Зaпaдa – и пοпытaтьcя убить пpeɜидeнтa Ροccии Βлaдимиpa Πутинa и eгο οκpужeниe.
«Плевать на запреты, достанем Путина – выиграем войну» – киевский политтехнолог
Комментарии
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Владислав Владислав
Вы правы :)
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19 час.
VG
Vasily Golov
Сейчас надо организовать сбор денег и закупить коммерческие дроны.Перепрошить,подвесить СВУ и отправить в ближайшие населенные пункты Харьковской,Сумской обл.Общенародная акация.
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18 час.
Алексей Горшков
Ой американцы допрыгаются! Рано или поздно их же "шестёрки" из повиновения выйдут И ПО НИМ ЖЕ ВДАРЯТ !!! "Обжигались" же уже - Усаму Бен Ладена выращивали-выращивали - и 9/11...
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9 час.
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