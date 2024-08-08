Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

«Плевать на запреты, достанем Путина – выиграем войну» – киевский политтехнолог

«Плевать на запреты, достанем Путина – выиграем войну» – киевский политтехнолог

Политнавигатор Уκpaинa дοлжнa нaплeвaть нa любыe ɜaпpeты cтpaн Зaпaдa – и пοпытaтьcя убить пpeɜидeнтa Ροccии Βлaдимиpa Πутинa и eгο οκpужeниe.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Вы правы :)
Ответить
19 час.
VG
Vasily Golov
Сейчас надо организовать сбор денег и закупить коммерческие дроны.Перепрошить,подвесить СВУ и отправить в ближайшие населенные пункты Харьковской,Сумской обл.Общенародная акация.
Ответить
18 час.
Алексей Горшков
Ой американцы допрыгаются! Рано или поздно их же &quot;шестёрки&quot; из повиновения выйдут И ПО НИМ ЖЕ ВДАРЯТ !!! &quot;Обжигались&quot; же уже - Усаму Бен Ладена выращивали-выращивали - и 9/11...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх