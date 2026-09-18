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Царьград

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В Архангельске супруги Спиридоновы отметили 55 лет брака в кругу 15 родных

В Архангельске супруги Спиридоновы отметили 55 лет брака в кругу 15 родных

В Архангельске состоялось чествование супругов Спиридоновых, которые прожили вместе 55 лет. Торжество по случаю изумрудной свадьбы прошло в зале торжеств городского отдела ЗАГС.

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