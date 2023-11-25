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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Перейра и Мишо, Конти и Мачии, Хокке и Кункель, Гиларди и Амброзини вышли в финал Гран-при

В финал серии вышли следующие пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия).

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