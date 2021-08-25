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Русский актёр оказался крепким орешком: После инцидента в кафе шестеро отправились в больницу

Русский актёр оказался крепким орешком: После инцидента в кафе шестеро отправились в больницу

Русский актёр Александр Иншаков известен как исполнитель и постановщик многих эффектных сцен с драками в отечественном кино.

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Rustam Kuchkarov
Лишних навыков вообще не бывает.
Вадим Скоробогатов
МОЛОДЕЦ+++++++
Vladimir Orekhov
Комментируемый пост Вадим Скоробогатов25 августа, 12:29 МОЛОДЕЦ+++++++ Коммент Он-то молодец в данной ситуации. А каково множеству других граждан, которые не имеют таких подготовки/здоровья? Да и артист вряд ли может чувствовать себя защищенным - ведь на любую силу всегда может выйти другая сила. Особенно среди людей – любая драка может иметь продолжения. Сегодня уложил шестерых пьяных, а «завтра» в переулке его могут отметелить десять трезвых отморозков-каратистов/самбистов. Да еще и с оружием холодным/горячим... Ситуация показывает моральное состояние нашего общества. И это грустно.
Вадим Скоробогатов
+++++Согласен....
Николай Смирнов
Если не работает МВД и суд, будет работать самосуд.

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