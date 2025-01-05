Российская армия не испытывает проблем с пополнением личного состава. Количество солдат постоянно увеличивается, сообщил газете The Washington Post военнослужащий 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.
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