Причинами, сподвигнувшими восьмиклассницу гимназии № 5 Брянска, принести в школу отцовское ружье и открыть огонь по школьникам, установят следователи.
Психолог Лосева о травле школьницы из Брянска: от буллинга можно только убежать
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Садко Гусляр
...резюме: дикое лицо капитализма где первой заповедью является ЧЧВ... - а ведь классики марксизма вдалбливали нам это с пелёнок... - неслухи... - Щадов бывши министр угольной промышленности увещевал разбушевашихся не в меру безмозглых шахтёров: - Вы не знаете что такое капитализм, мы то не пропадём, а вы будите убивать друг-друга по чём зря... - Пошёл на... визжали романтически настроенные углекопы...
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