Психолог Лосева о травле школьницы из Брянска: от буллинга можно только убежать

Садко Гусляр

...резюме: дикое лицо капитализма где первой заповедью является ЧЧВ... - а ведь классики марксизма вдалбливали нам это с пелёнок... - неслухи... - Щадов бывши министр угольной промышленности увещевал разбушевашихся не в меру безмозглых шахтёров: - Вы не знаете что такое капитализм, мы то не пропадём, а вы будите убивать друг-друга по чём зря... - Пошёл на... визжали романтически настроенные углекопы...