360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор сапожков
    А при чем здесь отец? А охрана школы за что деньги получала? Почему преподаватели допустили конфликт? Вопросов больше...Разрешение на руж...
  • Михаил Васильев
    А родители тех детей что травили девочку никакой ответственности не понесут?Родителям надо быTelegram-канал «1...
  • Садко Гусляр
    ...резюме: дикое лицо капитализма где первой заповедью является ЧЧВ... - а ведь классики марксизма вдалбливали нам эт...Психолог Лосева о...

Психолог Лосева о травле школьницы из Брянска: от буллинга можно только убежать

Психолог Лосева о травле школьницы из Брянска: от буллинга можно только убежать

Причинами, сподвигнувшими восьмиклассницу гимназии № 5 Брянска, принести в школу отцовское ружье и открыть огонь по школьникам, установят следователи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Садко Гусляр
...резюме: дикое лицо капитализма где первой заповедью является ЧЧВ... - а ведь классики марксизма вдалбливали нам это с пелёнок... - неслухи... - Щадов бывши министр угольной промышленности увещевал разбушевашихся не в меру безмозглых шахтёров: - Вы не знаете что такое капитализм, мы то не пропадём, а вы будите убивать друг-друга по чём зря... - Пошёл на... визжали романтически настроенные углекопы...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх