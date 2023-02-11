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Эксперт: «Головкин может лишиться второго пояса»

Обозреватель Крис Манникс считает, что возрастная легенда бокса Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) из Казахстана, который недавно отказался от пояса по версии IBF в среднем весе, вскоре освободит и другой свой титул - WBA Super.

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