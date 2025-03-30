The Independent: Украине предстоит сделать выбор, чтобы стать колонией РФ или США

Предложенная администрацией Трампа новая редакция соглашения с Киевом по редкоземельным металлам и другим природным ресурсам фактически ставит Киев перед непростым выбором: либо попасть под жесткий американский экономический диктат, либо оказаться «колонией России».
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