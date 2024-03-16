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Минобороны: ВС РФ уничтожили до 300 боевиков «Кракена» точным ударом ОДАБ-1500

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 300 боевиков «Кракена» точным ударом ОДАБ-1500

Вооруженные силы (ВС) РФ точным ударом авиационного боеприпаса ликвидировали до 300 боевиков, находившихся в пункте дислокации националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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