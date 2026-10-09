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Нижегородская правда

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Участники «Времени героев» предложили меры по привлечению молодёжи на госслужбу в Нижегородской области

Участники «Времени героев» предложили меры по привлечению молодёжи на госслужбу в Нижегородской области

Участники второго потока федеральной программы «Время героев» предложили меры по привлечению молодёжи на государственную службу в Нижегородской области.

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