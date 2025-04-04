Руководство по микроРНК Пуркинье рост клеток, проливая свет на ссылки на аутизм

МикроРНК: ключ к разгадке тайн развития мозга и расстройств аутистического спектра Новое исследование, проведенное в Scripps Research, выявило решающую роль микроРНК в формировании клеток Пуркинье — редких нейронов мозга, связанных с движением и расстройствами развития нервной системы.
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