Руководство по микроРНК Пуркинье рост клеток, проливая свет на ссылки на аутизм

МикроРНК: ключ к разгадке тайн развития мозга и расстройств аутистического спектра Новое исследование, проведенное в Scripps Research, выявило решающую роль микроРНК в формировании клеток Пуркинье — редких нейронов мозга, связанных с движением и расстройствами развития нервной системы.