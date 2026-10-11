«Ротор» возобновил осеннюю часть сезона ничьей. Волгоградцы сыграли с ульяновской «Волгой» в 2:2 Тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничью с «Волгой» 🗣🗣🗣 «Очень хороший матч, если не брать две ошибки с пропущенными мячами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 🇷🇺10 ноября
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым