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ИА Регнум

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КНДР провела испытательный запуск баллистической ракеты

КНДР провела испытательный запуск баллистической ракеты

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты для проверки технического обновления одного из ее основных элементов.

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