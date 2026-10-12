КНДР провела испытательный запуск баллистической ракеты

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты для проверки технического обновления одного из ее основных элементов.
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