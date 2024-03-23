В Петербурге стартовал Всероссийский конкурс на приз Культурного центра Образцовой

Шестой открытый Всероссийский конкурс вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой начался в Санкт-Петербурге с минуты молчания в память жертв теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе центра.
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