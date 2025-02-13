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«Впереди маячит»: Нарышкин предрек неизбежный крах киевского режима

«Впереди маячит»: Нарышкин предрек неизбежный крах киевского режима

Украинскую государственность неизбежно ждет крах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе «От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов».

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