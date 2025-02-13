Украинскую государственность неизбежно ждет крах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе «От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов».
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