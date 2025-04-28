Ген преступника: когда он проявляется у человека

Органические биологически активные вещества адреналин и норадреналин, которые активизируются в особо напряжённые для человеческого организма моменты, специалисты называют гормонами, порождающими «инстинкт убийцы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии