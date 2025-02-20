Скорсезе снимет гангстерскую драму о гавайской мафии с Дуэйном Джонсоном, Л...

Скорсезе снимет гангстерскую драму о гавайской мафии с Дуэйном Джонсоном, Леонардо ДиКаприо и Эмили БлантДуэйн Джонсон, Леонардо ДиКаприо и Эмили Блант исполнят главные роли в новом фильме Мартина Скорсезе – пока что не обзаведшейся названием гангстерской драме о гавайском криминальном авторитете.
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