Скорсезе снимет гангстерскую драму о гавайской мафии с Дуэйном Джонсоном, Л...

Скорсезе снимет гангстерскую драму о гавайской мафии с Дуэйном Джонсоном, Леонардо ДиКаприо и Эмили БлантДуэйн Джонсон, Леонардо ДиКаприо и Эмили Блант исполнят главные роли в новом фильме Мартина Скорсезе – пока что не обзаведшейся названием гангстерской драме о гавайском криминальном авторитете.