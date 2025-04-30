Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси сыграет с «Ванкувером» в ответном матче

Команды проведут ответный матч 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1/2 финала Ответный матч Интер Майами США – Ванкувер Уайткэпс Канада Дата проведения 1 мая, 03:00, «Chase Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч – 0:2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «С каждым днем люблю тебя сильнее». Липницкая и Михайлов отметили годовщину пары
- Алина Загитова: «Я на интуитивном питании. Если мне хочется рыбу, то я ем рыбу. Что хочется сейчас, то и позволяю себе»
- Вероника Кудерметова после победы во 2-м круге в Мадриде: «Узнала, с кем буду играть, за полчаса до начала матча»
Свежие комментарии