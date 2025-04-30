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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси сыграет с «Ванкувером» в ответном матче

Команды проведут ответный матч 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1/2 финала Ответный матч Интер Майами США – Ванкувер Уайткэпс Канада Дата проведения 1 мая, 03:00, «Chase Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч – 0:2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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