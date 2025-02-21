Как подать заявку на участие в программе «Герои Южного Урала»

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля, ФедералПресс. Программа «Герои Южного Урала» – это образовательный проект. Его цель – подготовить из числа участников СВО высококвалифицированных управленцев в органах власти, общественных организациях и на предприятиях.
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