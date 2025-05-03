Рогов: ВСУ атаковали Запорожскую область авиацией и беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую область при помощи авиации и беспилотников.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил подробности.