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Шерил Рив после проигрышей «Атланте» и «Голден Стэйт»: «Против нас защищаются за гранью фола, но мы не заставляем судей это замечать»

Главный тренер « Миннесоты » Шерил Рив отметила важность силовой борьбы после поражения в матче с «Атлантой» (81:89).

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