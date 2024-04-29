«Петю я об этом спросила», — мама Петра Чернышева раскрыла, правдив ли главный слух о Заворотнюк

Петр Чернышев связал свою жизнь с актрисой Анастасией Заворотнюк, сделав крайне осознанный шаг. Мужчина безвозвратно влюбился и, хотя проживал в США, понимал, что готов бросить все на свете, только лишь бы быть рядом с любимой.