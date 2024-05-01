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Жак Вильнев о гибели Айртона Сенны: «Такое вполне может случиться и в сегодняшней «Формуле-1»

Инцидент с гибелью Сенны может повториться и сейчас – считает Вильнев. Чемпион «Формулы-1» 1997 года отметил, что несмотря на то, что уровень безопасности современных болидов значительно вырос в сравнении с 80 и 90 годами прошлого века, никто не может гарантировать абсолютную безопасность.

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