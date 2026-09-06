Россия больно ответит на блокаду Севморпути

НАТО готовится к войне в Арктике, но воевать там не сможет — разве что гадить по мелочи Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «Международное сотрудничество в Арктике» подчеркнул: «Страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряжённости.