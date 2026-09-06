Россия больно ответит на блокаду Севморпути

НАТО готовится к войне в Арктике, но воевать там не сможет — разве что гадить по мелочи Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «Международное сотрудничество в Арктике» подчеркнул: «Страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряжённости.
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Любая недружественная нам страна ищет малейший повод, чтобы прицепиться. Наши только с нашими храбры.
США воюет с нами "не на прямую " и на прямую до сих пор.А МЫ -наш "друг" и спаситель Трамп? Готовим под инвестиции США- Дальний Восток,Сибирь,Север? Давняя мечта госсекретаря Олбрайт. Против кого США проводит военные учения в Арктике? Так не понятна наша внешняя и внутренняя политика.КУДА ИДЕМ,ЧТО СТРОИМ,КАКОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГОТОВИМ ДЛЯ БУДУЩЕЙ РОССИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ,МЫ НЕ ВЕЧНЫ.
Лучшие один раз сделать чем десять раз грозит пальчиком или мы не империя????
СевМорПуть тока часть, - Арктика притягивает частное бабло владельцев "газет/пароходов". им мало ЮАмерики, БВ, Африки, впереди неисчерпаемые (относительно) ресурсы Арктики! отсюда Голландия, к слову, наезд на Канаду... враг не внутри национальностей, враг в глобальном наднациональном частном капитале. об это говорили-предупреждали большевики (В.Ленин), об этом как-то скромно молчат современные СМИ, которые от него и кормятся. паразиты.
Дык так и будут гадить по мелочи. А мы на мелочи не умеем жёстко отвечать.
Надо действовать, а не пугать пугалками.
а кто в жесткость поверит. которые не раз обещали но потом голову в песок что бы не достали. в сказки уже мир не верит. одни обещания которые не исполнимы.. так и на это раз .. только Украину можно еще долбать. а остальным пальчиком грозить и то через стенку что бы не заметили.. народ в это уже давно не верит.
Итак, господа диванные стратеги, теперь вы поняли, зачем Трампу понадобилась Гренландия?
Все просто. С Гренландии можно контролировать выход СМП в Атлантику и Зап Европу.
И тогда хозяином СМП вдруг станут США! Именно они будут устанавливать «квоты», «санкции» и все прочее, что они уже опробовали в войне с Ираном.
Очень может быть, что американцы введут «пошлины» за проход по трассе- и будут собирать деньги. Просто так. Даром. По праву сильного. Так собирает дань предприимчивый российский жулик, поставив шлагбаум на въезде во двор...