Эксперт Егармин объяснил, как не потратить деньги впустую во время ремонта квартиры

МОСКВА, 28 июля, ФедералПресс. При планировании ремонта жилья в первую очередь нужно ознакомиться со всеми данными нанимаемых мастеров: выяснить их регион проживания, портфолио, а также сразу юридически оформить отношения.
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