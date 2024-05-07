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В какие мифы о лечении боли в горле пора перестать верить

В какие мифы о лечении боли в горле пора перестать верить

В какие мифы о лечении боли в горле пора перестать верить Алёна ЮрьеваБоль в горле — это не только неприятное состояние, но и частый симптом, с которым сталкивается множество людей, особенно в период изменчивой погоды или эпидемических вспышек.

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